* In Lummen is een vrouw van 54 overleden, na een korte, maar hevige brand in haar woning. Ze was slecht te been en raakte vermoedelijk niet meer tijdig buiten. * Limburg heeft alle baat bij een tweede Nationaal Park. Volgens Ignace Schops is het Nationaal Park Hoge Kempen goed voor 5000 jobs en een omzet van 191 miljoen euro. Leopoldsburg sluit zich aan bij kandidatuur van Bosland. * Familie-uitbreiding bij de wolvenroedel. Wolvin Noëlla heeft voor de vierde keer geworpen. Hoeveel jonge wolven er geboren zijn, is nog niet bekend. * Wie dit weekend wandelt in de Limburgse bossen en zijn hond niet aan de leiband houdt, riskeert een boete. * En in de sport hebben we een uniek portret met exclusieve beelden van een jonge Luca Brecel. En de start van de play-offs in het voetbal. Het vertrouwen bij Genk is groot.