Vakbondsvertegenwoordiger Yves Vannijlen van ACOD roept op tot sereniteit wat betreft het tuchtonderzoek dat lopende is tegen 8 leerkrachten van de Sportschool in Hasselt. ''Men is onschuldig tot het tegendeel bewezen is,'' dat zegt Vannijlen. Of de geschorste leerkrachten ooit nog terug voor de klas kunnen staan, is nog maar de vraag. Stel dat dat wel het geval is, is er een belangrijke rol weggelegd voor de school zelf. Volgens Yves Vannijlen moet er dan een begeleidingstraject worden opgestart. Maar zo ver is het nog niet. De betrokken leerkrachten worden op 9 mei op het matje geroepen door de raad van bestuur van de scholengroep GO! Next.