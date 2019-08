Leren koken en Frans spreken op zomerkamp in Hoeselt

Lotte Buntinx is 16 jaar en op 20 augustus krijgt de hartpatiënte uit Oudsbergen al haar vierde pacemaker. Een loodzware operatie waarvan de revalidatie een half jaar in beslag neemt. Maar eerst heeft Lotte nog een doel: komende vrijdag de dodentocht uitwandelen. De tocht van 100 kilometer is loodzwaar, maar Lotte is goed voorbereid en wil met haar prestatie geld inzamelen voor vzw Hartekinderen die zich inzet voor kinderen met hartproblemen.