De Limburgse scholen vragen samen met Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts, duidelijkheid aan de federale regering over de heropening van de scholen. Is dat na de paasvakantie of niet? Directeur Bart Schijns van het Biotechnicum in Bocholt hoopt alleszins van wel en kiest ervoor om geen eindexamens in te plannen voor de leerlingen. Ze zullen beoordeeld worden op taken, opdrachten en controletoetsen. De Bocholtse middelbare school hoopt zo de leerachterstand naar volgend jaar toe in te perken.