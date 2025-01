"Thibaut Courtois is de beste doelman van de wereld. Die wil je er graag bij. De voortekenen zijn goed. We rekenen op hem." Het zijn de woorden van Rudi Garcia. De nieuwe bondscoach bij de Rode Duivels. De Fransman moet de Belgische fans weer laten geloven. Zijn grootste succes boekte hij bij het Franse Lille, waar hij in 2011 de dubbel pakte. Later werd hij twee keer vice-kampioen met AS Roma. Maar de laatste opdracht bij Napoli was een zware tegenvaller. Nu moet hij in Tubeke weer een groep vormen en alle grote namen mee krijgen in het nieuwe verhaal. En Thibaut Courtois hoort daar uiteraard ook bij.