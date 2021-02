- De 18-jarige Hasseltse Catharine Akichjev lijdt aan de ongeneeslijke spierziekte SMA waardoor ze in een rolstoel zit. In Wallonië en Brussel kan de ziekte sinds maart opgespoort worden via een hielprik, in Vlaanderen is dat nog niet het geval. Chatharina wil daar met haar getuigenis verandering in brengen.- Schooluitstappen kunnen vanaf 15 maart weer. Dat besliste minister Ben Weyts. Het nieuws wordt door de Limburgse scholen op gejuich onthaald, al voegen ze eraan toe dat een bus huren per klasbubbel onmogelijk is en dat de uitstappen dus vooral lokaal zullen zijn.- In Leopoldsburg nemen klasgenoten en familie afscheid van de 10-jarige Hailey die vorige week het leven liet in een woningbrand.- Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden gaat de Limburgse lokale besturen ondersteunen in hun strijd tegen de georganiseerde misdaad. - En in Beringen zijn ze bijna klaar om de langste en hoogste brug over het Albertkanaal te plaatsen.