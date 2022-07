Levenloos lichaam vermiste vrouw aangetroffen in huis: verdachte opgepakt

Wie een duik gaat nemen in het stedelijk zwembad in Genk, kan opmerken dat het water wat frisser is dan voorheen. Om te besparen op de energiefactuur heeft de stad beslist om het zwembadwater een half graadje kouder te zetten. Het water is nu 28,5 graden Celcius in plaats van 29 graden. Het water in de douches is een graad lager gezet. Maar de bezoekers merken er precies niet zo veel van.