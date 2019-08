Levensgevaarlijke Aziatische hoornaar terug in Limburg

- De Aziatische hoornaar is opnieuw gespot in Limburg. Het insect moordt niet enkel onze bijen uit. Een steek voor wie allergisch is, kan dodelijk zijn.- Het dossier over een overval op het Hasseltse Theatercafé zit vast. Het parket zoekt nu getuigen met beelden van de gangsters.- Een Europese primeur in Hasselt. In een elektrozaak worden robots ingezet om klanten te helpen.- De Nigeriaanse spits Paul Onuachu staat op het punt om te tekenen bij Racing Genk. De targetspits komt van Denemarken en heeft een prijskaartje van zes miljoen euro.- En we gaan naar Ham. Eén dag voor een mogelijk derde hittegolf is er al kerstversiering te koop.