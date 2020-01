Leverancier witte kassa's mag gevangenis verlaten

Nabestaanden van de slachtoffers van geweld hebben vandaag een open brief verspreid. Ze reageren daarmee op de brief van Bruno Dayez, de advocaat van Marc Dutroux, waarin hij pleit voor de afschaffing van de levenslange gevangenisstraf in België. De brief van Dayez werd twee weken geleden via sociale media verspreid en zorgde voor heel wat ophef. Gino Russo, de vader van de door Dutroux vermoorde Mélissa, deelde op Facebook meteen oude beelden van zijn dochter. Paul en Betty Marchal, ouders van de vermoorde An, volgden zijn voorbeeld. Met deze foto’s wilden zij meer aandacht vragen voor slachtoffers, en minder voor de daders. Ook andere nabestaanden van slachtoffers van geweldmisdrijven geven nu een repliek op de brief van de advocaat van Marc Dutroux. Lees hieronder de open brief van de nabestaanden: Antwoord op de “open brief” die de advocaat van Dutroux publiceerde op 26 december 2019 Plegers van misdaden voor de rest van hun leven opsluiten, haalt niets uit; ze worden er niet beter op, integendeel. Dat is de mening van de advocaat van kindermoordenaar Dutroux. Waar hij die wetenschap vandaan haalt, legt de advocaat niet uit. Voor ons komt dit bijna over als een appel aan potentiële misdadigers: “Doe maar waar jullie zin in hebben; de eventuele gevangenisstraf is te verwaarlozen.” Ook het gevangeniswezen krijgt kritiek van de advocaat. Ze doen hun werk niet goed want de veroordeelden die ze herbergen en begeleiden worden geen betere mensen. Over een alternatief voor het ontnemen van de vrijheid, zwijgt de man in alle talen. Volgens hem is er dus geen. Enkel een korte detentie zou adequaat zijn. Mochten de bevoegde autoriteiten zijn standpunt delen, dan zou dit alleszins een grote barrière wegnemen en bijna een uitnodiging inhouden voor het plegen van strafbare feiten. In een samenleving waarin het elke dag moeilijker en duurder wordt om de veiligheid te garanderen, zijn dit wel bijzonder arrogante uitspraken. Als slachtoffers en nabestaanden moeten wij hiertegen dan ook met klem protesteren. Enerzijds moet het schofferen, tergen en compromitteren van de slachtoffers onmiddellijk stoppen en anderzijds moet er een evenwicht komen in de behartiging van de belangen van daders en slachtoffers. Niet elk slachtoffer heeft dezelfde noden maar voor ze allemaal zijn oprechte spijt, schuldinzicht en het vernemen van de waarheid onontbeerlijk om de dramatische gebeurtenissen enigszins te kunnen plaatsen. David Van de Steen Jean Lambrecks Rene en Elza Wevers Johan en Peggy Appeltans-Bellen Eddy en Martine Van Uytsel Eric Geijsbregts