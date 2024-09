Liam Everts hard voor collega Coenen na val: "Hij heeft met mijn leven gespeeld"

- In Bilzen is oppositiepartij N-VA niet te spreken over het inzetten van drones in fietszones. Volgens burgemeester Steegen is het de enige manier om overtreders op heterdaad te kunnen betrappen.- Liam Everts is na zijn nekwervelbreuk in China keihard voor collega Lucas Coenen: hij heeft met mijn leven gespeeld, voor hetzelfde geld zat ik hier niet meer, klinkt het.- Het koppel dat een parenclub uitbaat in Maaseik blijft aangehouden op verdenking van moord op Bert Heijmans.- 2023 was een moeizaam jaar voor de Limburgse economie, dat blijkt tijdens de voorstelling van de TOP500 van het Limburgse bedrijfsleven van VKW.- Meer dan 5.000 vliegtuigliefhebbers zakken af naar Kleine Brogel om foto's te maken van hun favoriete toestellen.