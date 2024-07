Op het militair domein in Helchteren organiseert modelvliegclub Pampa Modelfighters dit weekend zijn dertigste internationale meeting "Jets over pampa". Deze vliegshow is uitgegroeid tot de grootste in zijn soort in Europa en geldt volgens kenners als dé referentie binnen de modelluchtvaart. Honderden aanwezigen genoten vandaag alvast van al dat vlieggeweld.