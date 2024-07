door Niels Christiaens

In de Grote Prijs van Indonesië in de MX2 is Liam Everts dit weekend zesde geworden. De jonge landgenoot Lucas Coenen was de snelste en nadert op WK-leider Kay De Wolf. Everts blijft strijdvaardig en kijkt uit naar de GP van Tsjechië én Lommel.