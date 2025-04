door David Bijnens

Deze middag is een lichaam aangetroffen in de Singelbeekstraat in Hasselt. De politie Limburg Regio Hoofdstad kwam ter plaatse en zette de straat onmiddellijk af. Het draaiboek verdacht overlijden is opgestart. Momenteel worden de eerste vaststellingen gedaan. De politie zet daarbij ook een drone in.