Lichaam gevonden aan tankstation naast E314 in Heusden-Zolder: parket start onderzoek naar doodsoorzaak

Bij Stelimet in Genk is gisteren weer brand uitgebroken. De schrootverwerker heeft wel vaker problemen met oververhit afval. Volgens burgemeester Wim Dries leeft het bedrijf de opgelegde maatregelen om branden te voorkomen niet na. “Dit kan zo niet meer,” aldus de burgemeester. Eén jaar geleden deed zich een gelijkaardige brand voor bij Stelimet, die toen ook gepaard ging met hevige rookontwikkeling en dagenlang nablussen. “Onze brandweer heeft daarna uitvoerig contact gehad met het bedrijf met de dwingende vraag de nodige preventieve maatregelen te nemen. Het bedrijf laat weten een stappenplan uitgewerkt te hebben. Het is jammer dat dit nog maar beperkt in uitvoering is. Het bedrijf moet zich nu echt wel bezinnen over structurele oplossingen om zulke scenario’s in de toekomst te vermijden. Stelimet draagt hierin een grote verantwoordelijkheid en wij verwachten ook dat ze die gaan nemen, want dit kan zo niet meer. Ik overweeg om binnen mijn bevoegdheden eventuele maatregelen op te leggen om dit proces sneller te laten verlopen”, aldus burgemeester Wim Dries. Een metershoge schroothoop vatte vuur en zorgde voor een enorme rookontwikkeling in Genk-Zuid. De 2 andere Limburgse hulpverleningszones Noord en Zuidwest kwamen ook ter plaatse met extra materiaal en tankwagens. De inwoners van Genk-Zuid, Zutendaal en Bilzen werd gevraagd om de ramen en deuren gesloten te houden. Eén personeelslid van Stelimet werd hierbij bevangen door de rook en afgevoerd naar het ziekenhuis. Eén brandweerman raakte gewond bij de bluswerken. De brand in Stelimet op dinsdag 19 juni: