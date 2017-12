Lichaam Ivana Smit komt morgen aan op Schiphol

Afgelopen nacht is een vrouw overleden bij een woningbrand in Tongeren.Donderdagnacht rond 1 uur kreeg de politie en brandweer een melding binnen van de brand. Voor de vrouw die zich in het huis begaf tijdens de brand, kwam helaas alle hulp te laat. Het parket onderzoekt of het om een ongeluk gaat, of dat er sprake is van kwaad opzet.