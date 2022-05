- Voor het eerst in jaren krijgt het hoger onderwijs in Limburg twee nieuwe studierichtingen. Hogeschool PXL start met toegepaste psychologie. UCLL biedt Human Resource Management aan. Beide richtingen lokken naar verwachting 500 tot 1.000 studenten naar de Limburgse onderwijsinstellingen.- Limburgers gaan weer massaal op vakantie naar het buitenland. Voor het eerst in twee jaar tijd blijven we niet meer thuis voor corona. En ook de verre reizen zijn opnieuw in trek.- In Hasselt vieren de Sint Martinus scouts hun tachtigjarig bestaan.- Na een klinkende overwinning tegen KV Mechelen staat Racing Genk even alleen aan de leiding in de Europe play-offs. Genk is goed op weg om toch een mooi einde te breien aan een zwak seizoen.- En in Tessenderlo vragen de Red Flamingos meer aandacht voor voetbal voor mensen met een amputatie.