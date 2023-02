In Maasmechelen is het lichaam van de vermiste Emilietta Chini gevonden in het Mechels Bos. Het lichaam werd aan de Meisberg, in de buurt van de Steenweg naar As gevonden door een wandelaar. De politie Lanaken-Maasmechelen is ter plaatse en heeft de omgeving afgesloten. Het parket werd op de hoogte gebracht en stuurt een wetsarts voor verder onderzoek. De licht dementerende Emilietta Chini was al sinds vorige week woensdag vermist. De politie, Cel Vermiste Personen en honderden vrijwilligers zochten de afgelopen dagen naar Emilietta, gisteren werd de omgeving nog met een helikopter en reddingshonden uitgekamd. Later meer nieuws in onze extra nieuwsuitzending om 16u.