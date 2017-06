Lichaamspercussie als ontspanning tijdens het blokken op UCLL

Overheden moeten helemaal niet bureaucratisch, log of een hindernis zijn. Een overheid kan inspirerend zijn en de economie aanwakkeren. Dat is de visie van de Italiaanse econome Mariana Mazzucato. Volgende week dinsdag krijgt zij daarvoor een eredoctoraat van de Universiteit Hasselt . Want Mazzucato kan zaken in beweging brengen, zegt de universiteit. Wij zochten de flamboyante Italiaanse econome op in Londen waar ze woont en werkt.