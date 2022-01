Licht verhoogde PFOS-waarden in bloed van inwoners Terbiest

De bloedstalen van een aantal inwoners uit de wijk Terbiest in Sint-Truiden blijken licht verhoogde PFOS-waarden te bevatten. De uitstoot van PFOS is vergund en komt van de Tenneco-fabriek. Maar PVDA vindt die vergunningsvoorwaarden te zwak en stelde een onderzoek in. "Het toont aan dat de vraag naar onderzoek helemaal niet zo absurd was," reageert Lizzy Vandenrijt, voorzitter van PVDA Sint-Truiden. "Wij vragen het stadsbestuur verder onderzoek te doen bij de bevolking."

PVDA vermoedde dat er PFOS in de bodem van de wijk Terbiest in Sint-Truiden zat. Daarom nam het bloedstalen af bij de inwoners van de wijk, om ze te laten onderzoeken door de Nederlandse professor Jacob De Boer. Het is schokdemperproducent Tenneco die de giftige stof PFOS uitstoot. Dat mag, want het kreeg daarvoor een vergunning van het provinciebestuur. Volgens PVDA zijn de vergunningsvoorwaarden te laks en wijst daarvoor naar het stadsbestuur van Sint-Truiden, dat volgens hen niet streng genoeg optreedt.



Licht verhoogde PFOS-waarden

De resultaten van de eerste steekproef van negen bloedstalen zijn bekend. De gemiddelde waarden liggen rond de 9,44 microgram per liter bloed. Dat is hoger dan het Belgisch gemiddelde. "Vanaf 6,9 microgram PFOS per liter bloed is er een kans op de verstoring van het immuunsysteem, maar volgens specialisten is het pas vanaf 20 microgram per liter bloed dat strikte medische opvolging nodig is", zegt Lizzy Vandenrijt, die zelf als omwonende haar bloed liet testen.

Bredere screening nodig

Voor dit onderzoek werkte Geneeskunde voor het Volk samen met professor De Boer, bekende toxicoloog uit Nederland. "Professor De Boer spreekt van een lichte verhoging", aldus Vandenrijt. "Het toont aan dat het juist was om een onderzoek te voeren. Wij vragen nu dat de stad een bredere screening doet van de omwonenden, van de arbeiders in de Tenneco-fabriek en van de gronden rondom de fabriek. Aangezien het stadsbestuur een positief advies gaf voor de versoepelde PFOS-normen is het ook aan hen om de gevolgen daarvan voor de werknemers en de bevolking strikt te monitoren."