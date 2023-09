door Jeroen Houben

Het hele weekend vindt in Hasselt het Bonsai Festival plaats. Dat gebeurt uiteraard in de Japanse Tuin. Bonsai is een traditionele Japanse kunstvorm die gericht is op het kweken van miniatuurbomen in potten. Enkele Limburgse bonsaiclubs stellen dan ook hun fraaiste exemplaren tentoon. En dat zorgde vandaag al voor heel wat kijklustigen.