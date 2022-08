Een mooi zomerverhaal uit het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen. Daar wordt een pasgeboren edelhert grootgebracht. Dat is uniek. De moeder van het hertje werd drachtig aangereden in het verkeer in Lanaken en kon een dag later in een tuin bevallen. Moeder en kalf zijn dan opgevangen door het natuurhulpcentrum waar het volwassen dier moest inslapen, de verwondingen waren te groot. Het kleine edelhert overleeft nu zonder moeder en is al bijzoner gehecht aan haar opvoeders.