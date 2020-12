- Het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten stijgt spectaculair in Limburg. De cijfers zijn opvallend omdat in andere provincies de opnames dalen en ook bij ons daalt het aantal nieuwe besmettingen.- Gouverneur Lantmeeters lanceert een oproep om niet in het buitenland op vakantie te gaan. Het is onverantwoord om nu over de grens te reizen. De regering heeft intussen beslist dat reizigers die terugkeren uit een rode zone verplicht in quarantaine moeten en zich twee keer moeten laten testen.- De Limburgse restaurants leggen de laatste hand aan de afhaalmenu's die massaal besteld zijn voor oudejaarsavond. Uit een enquête blijkt dat 9 op 10 mensen van plan zijn om zich aan de coronaregels te houden bij het vieren van oud en nieuw.- Winkeliers kijken met een bang hart naar de solden die volgende week van start gaan. In de eindejaarsperiode verliep de verkoop van kleding ronduit slecht.- En zondag zendt TV Limburg de extra live uitzending Het Jaar van de Wolf uit over de eerste wolvenroedel in onze provincie.