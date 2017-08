Liesbeth Mouha stopt met beachvolleybal

Om 14 uur stelde STVV zijn nieuwe coach, Jonas De Roeck, voor aan het grote publiek in de perszaal op Stayen. "Jonas De Roeck is jong, ambitieus én Nederlandstalig," zo verduidelijkte Philippe Bormans die keuze.De Roeck heeft zijn eerste training met de spelers achter de rug. "De eerste ontmoeting is vlot verlopen". De nieuwe coach zag z'n ploeg gisteren winnen vanuit de tribune. "Het was leuk om te zien dat de spelers - ook al zijn er moeilijke omstandigheden - er voor blijven gaan en hun wedstrijdmentaliteit tonen".