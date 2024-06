Carlo Acutis staat op het punt om de eerste heilige te worden die in de twintigste eeuw geboren werd. Na zijn zaligverklaring in 2020 zal hij nu, na een tweede wonder, heilig verklaard worden door Paus Franciscus. Dit wellicht als patroonheilige van het internet. In Zonhoven wordt Acutis al vier jaar op handen gedragen. Hij is een rolmodel dat de nieuwe generatie gelovigen kan aanspreken.