Lieve Joris praat over vriendschap met Syrische, 1 jaar na de aanslagen in Zaventem en Brussel

Op zondag 13 augustus is Bilzen een dag en nacht lang volledig van de kinderen. Tijdens een door kinderen georganiseerd persmoment, stelde het stadsbestuur vandaag een gloednieuw evenement voor: Kinderstadsfestival Tureluurs. Het festival komt in de plaats van het muziekfestival Marktrock.De stad wil de kinderen een dag vol beleving en avontuur bieden, zonder digitale invloeden. Met De Kimpel als centrale uitvalsbasis organiseren de verschillende vrijetijdsdiensten al jarenlang heel diverse en kwalitatieve initiatieven voor jongeren van alle leeftijden. “Maar een écht groot kinderevenement ontbrak nog”, stelt schepen van evenementen en jeugd Griet Mebis. "Kinderen echt kind laten zijn"Burgemeester Frieda Brepoels: “Het gloednieuwe stadsfestival laat kinderen van 3 tot 12 jaar toe om van Bilzen een eigen wereld te maken. Hún wereld met hún dromen, kleuren, geuren en beelden. Een wereld vol beleving en avontuur waarin zintuigen geprikkeld worden als nooit tevoren. Een plek waar de volwassen regels even niet van tel zijn en de bijhorende stress vakkundig naar de prullenbak wordt verwezen. Tureluurs is een dag op maat van de kleinsten.”Geen clownsHet is duidelijk: dit is geen dertiende in een dozijn van kinderevents. Geen clowns, geen signeer- of knuffelsessies met populaire animatiefiguren en geen reflecterende kermisattracties. Griet Mebis: “Tureluurs is een écht festival voor kinderen met de nadruk op kwaliteit en authenticiteit. Er is ruimte voor avontuur, muziek, (straat)theater en creativiteit. Bij dat laatste speelt ook de stedelijke academie Kunstkoepel trouwens een belangrijke rol. Muzikaal lossen we graag al een paar klinkende namen in hun vakgebied: Kapitein Winokkio en de Piepkes; zij delen hun jonge publiek met heel wat lokale performers.”Geen Marktrock Het weekend het kortst bij Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart wordt in Bilzen al meer dan 30 jaar lang geassocieerd met muziek. Na ruim een kwarteeuw werd Terras Bilzen in 2013 opgevolgd door Marktrock Bilzen. Op dat moment het kleine broertje van Marktrock Leuven. Maar dat muziekevenement verdwijnt met de komst van Tureluurs van de kalender. Griet Mebis: “We trekken nu resoluut de kaart van het gezin. Daardoor moeten we ook keuzes durven maken. In dit geval ten koste van Marktrock.”