Twee ongevallen op de E314 in Genk hebben vandaag voor een enorme verkeershinder gezorgd. Door een stevige aanrijding tussen twee vrachtwagens en twee auto’s was de E314 deze middag afgesloten in de richting van Lummen, tussen de afritten Maasmechelen en Genk-Oost. De aanrijding gebeurde in de file na een eerder ongeval. Eén bestuurder raakte zwaar gewond. Intussen is de weg weer vrijgemaakt. Vanmorgen rond 11 uur reed een vrachtwagen ter hoogte van de afrit Genk-Oost tegen een vangrail in de middenberm. De linkerrijstrook werd op de plaats van het ongeval afgesloten voor alle verkeer. De vrachtwagen werd getakeld. Niemand raakte gewond. Een uur later gebeurde er een tweede ongeval in de staart van de file, ter hoogte van Zutendaal. Hierbij raakten twee vrachtwagens en twee auto's betrokken. Een autobestuurder reed achteraan op een vrachtwagen in. De bestuurder werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er raakte ook nog een tweede wagen bij dat ongeval betrokken. De snelweg werd lange tijd afgesloten. Het verkeer tussen Maasmechelen en Genk-Oost moest een omleiding volgen.