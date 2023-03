Limburg deelt kennis in circulariteit met Rwandese bouwsector (deel 2)

In de hele discussie over het conflict bij Delhaize wordt de zelfstandige uitbater van de supermarkt gedemoniseerd. De omschakeling die Delhaize wil van eigen beheer naar een verzelfstandiging van zijn 128 winkels zet kwaad bloed want is gekoppeld aan loonverlies voor de medewerkers. Al zou de zelfstandige supermarkt een uitbuiter zijn. "Maar het is de toekomst," klinkt het bij Rudi Kubben die in Limburg zes zelfstandige winkels van Spar uitbaat. De eigenaars van zelfstandige AD's of Proxy's van Delhaize wilden niet getuigen voor onze camera. De reorganisatie ligt bijzonder gevoelig.