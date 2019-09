Limburg enige provincie waar aantal foorkramers stabiel blijft

Het bedrijf Essers is de grootste werkgever van Limburg. Aperam is de nummer 1 als het gaat over omzet. Dat blijkt uit de jaarlijkse VKW-Top-500 van de Limburgse ondernemingen. Historisch is dat de diensteneconomie de industrie voorbijsteekt. Er kwamen in 2018 5000 jobs bij in Limburg. Bedrijven bleven ook investeren, maar voor het eerst in drie jaar daalt de omzet, en erger nog, het Limburgse bedrijfsleven ziet de winst naar beneden duiken, met liefst 18 procent. Werkgeversorganisatie VKW Limburg waarschuwt. Limburg mag niet de toeristische tuin van Vlaanderen worden.