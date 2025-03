Limburg geniet massaal van de zon, hogeschool PXL haalt de barbecue boven

Genk start het toeristische seizoen met een vernieuwde reisgids, een geüpdatete fiets- en wandelkaart en enkele opvallende nieuwigheden. De stad speelt in op de groeiende populariteit van de ‘wandeltoerist’, want in 2024 werden maar liefst 81.494 wandelaars geteld in Kattevennen en Thor Park, een forse stijging ten opzichte van het jaar ervoor. Voor wie Genk wil ontdekken, is er een nieuwe gratis reisgids. Naast bekende trekpleisters als C-mine, Kattevennen en LABIOMISTA, bevat de gids ook nieuwe thema’s, zoals wandelroutes voor hondenliefhebbers en culinaire hotspots. Twee bestaande wandelroutes in het stadscentrum en Waterschei, de Genk op Gang-routes, krijgen dit jaar een opfrisbeurt. Er komt een kleurrijke zitinstallatie in Waterschei en een verkorte kunstroute in het centrum. Thor Park krijgt nieuwe bezoekerservaring Op 29 mei opent Thor Experience, een nieuwe belevingsruimte waar erfgoed en innovatie samenkomen. Bezoekers ontdekken er de geschiedenis en toekomst van Thor Park via een immersieve film, een AR- en VR-app en een vernieuwd bezoekersonthaal. Fietsstad in beweging Naast wandelen blijft ook fietsen een speerpunt. De stad lanceert een fietscampagne richting zomer 2025 om meer bezoekers op de trappers te krijgen. “Genk heeft alles voor de ultieme wandel- en fietservaring: prachtige natuur, goed bewegwijzerde routes en een toegankelijke infrastructuur,” benadrukt schepen van Toerisme Anniek Nagels.Foto: Stad Genk