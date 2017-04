Bielen Produkten nv neemt de klantenportefeuille en de stock van de afdeling onderhoudsproducten over van sectorgenoot Ceepal Invest uit Overpelt. Daarmee mikt het Hasseltse familiebedrijf op een omzetstijging van 20 % voor 2017. Bielen Produkten nv is gespecialiseerd in sanitaire dispensers, de verkoop van onderhouds- en reinigingsproducten en totaalconcepten voor onderhoud en hygiëne. Deze overname is voor Bielen Produkten nv al de tweede in één jaar. Eerder nam het bedrijf ook al BNM Clean uit Heers over. Ceepal Invest en Bielen Produkten delen samen meer dan 100 jaar ervaring.