Limburg heeft nood aan 500 bijkomende plaatsen in de kinderopvang

Er is een groot tekort aan kinderdagverblijven in Limburg. 467 Limburgse kinderen hebben op dit moment geen plekje in de kinderopvang. En dat heeft grote gevolgen voor bedrijven, want ouders kunnen niet snel weer voltijds aan de slag zonder opvang. "Om deze historische achterstand weg te werken moeten er volgens UNIZO-Limburg minstens 467 kinderopvangplaatsen bijkomen in Limburg. Dit om zoveel mogelijk jonge ouders de kans te geven om snel terug (voltijds) aan de slag te gaan en te verhelpen aan de krapte op de arbeidsmarkt," zegt Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder UNIZO Limburg.Uit de jongste cijfers van het Agentschap Opgroeien van de Vlaamse overheid blijkt dat Limburg 39 kinderopvangplaatsen per 100 kinderen van 0 tot 3 jaar telt. Dit is aanzienlijk lager dan het gemiddelde van 44 in Vlaanderen. Daarnaast blijkt het aantal in een aantal Limburgse steden en gemeenten dramatisch laag, tot slechts 20 per 100 kinderen. Kinderopvang in bedrijvenHoe ruimer de mogelijkheden tot kinderopvang in hun stad of gemeente, hoe gemakkelijker jonge ouders terug (voltijds) aan de slag kunnen gaan. Maar om de werkzaamheidsgraad niet alleen te laten afhangen van de haperende voorzieningen inzake kinderopvang pleit UNIZO-Limburg ook voor ondersteuning van Limburgse kmo’s die initiatieven nemen om gezamenlijke kinderopvang te voorzien voor zichzelf én hun collega-ondernemers in de buurt. De mogelijkheden zijn legio: van een beschikbare ruimte in een KMO op een bedrijventerrein tot een leegstaande verdieping boven een winkel in een handelscentrum. Een recent initiatief van Groep Bruno in Bilzen toont aan dat dit mogelijk is. Limburg telt al jaren het laagste aantal opvangplaatsenLimburg telt – al jaren – het laagste aantal opvangplaatsen voor kinderen van 0-3 jaar. In het eerste kwartaal van 2023 waren er 9.346 opvangplaatsen. Dit komt neer op 39 plaatsen per 100 kinderen in die leeftijdsgroep (Bron: Agentschap Opgroeien van de Vlaamse overheid).Het gemiddelde in Vlaanderen bedraagt 44 plaatsen per 100 kinderen. West-Vlaanderen kent het hoogste aantal in Vlaanderen (49 plaatsen), in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een gemiddelde van 52 plaatsen per 100 kinderen van 0-3 jaar. Aantal opvangplaatsen ondermaatsMaar liefst 20 Limburgse gemeenten zitten onder het provinciaal gemiddelde van 39 opvangplaatsen per 100 kinderen in de leeftijdscategorie 0-3 jaar. Middelgrote steden en gemeenten als Maasmechelen (30) en Houthalen-Helchteren (29) bengelen helemaal achteraan in de Limburgse rangschikking.Nochtans is het net in deze gemeenten een uitdaging om een grote groep aan inactieven te kunnen toeleiden naar werk, waarbij kinderopvang één van de mogelijke randvoorwaarden kan zijn. De rangschikking wordt afgesloten door kleinere gemeenten zoals Heers, Voeren en Hechtel-Eksel. Maar Kortessem, één van de kleinste gemeenten in Limburg, staat bovenaan de lijst met maar liefst 63 opvangplaatsen per 100 kinderen van 0 tot 3 jaar. Tessenderlo en Kinrooi (beiden 56), Sint-Truiden (55) en Leopoldsburg (54) vervolledigen de top 5. Een lager cijfer aan opvangplaatsen per 100 kinderen betekent echter niet steeds dat het tekort aan opvangplaatsen recht evenredig is. Cijfers bevestigen bijvoorbeeld dat in bevolkingsgroepen met andere roots ook minder gebruik gemaakt wordt van kinderopvang. Maar hoe meer ouders zelf voor opvang zorgen, hoe kleiner hun beschikbaarheid voor een job echter blijft. "Achterstand inhalen""Deze cijfers geven duidelijk aan dat we in Limburg een historische achterstand in te halen hebben in het aantal kinderopvangplaatsen. De discussie die momenteel in de Vlaamse regering gevoerd wordt rond al dan niet meer middelen voor kinderopvang willen we nog aanwakkeren met de vraag om in verhouding meer middelen vrij te maken voor Limburg. Dit om de historische achterstand in te halen. Willen we op het Vlaams gemiddelde komen van 44 plaatsen per 100 kinderen, dan moeten er in Limburg minstens 467 kinderopvangplaatsen bijkomen."