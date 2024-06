Limburg is de aantrekkelijkste Vlaamse regio voor dichtbijtoerisme

door Tine Oyen

Limburg is erg in trek bij toeristen die in eigen land op vakantie gaan. Met een gastentevredenheid van 93 procent scoort onze regio het hoogst in vergelijking met de andere provincies. Dat blijkt uit onderzoek van Westtoer op vraag van Toerisme Vlaanderen en de Vlaamse regio's. Wie op vakantie komt in onze provincie geeft gemiddeld 113 euro per nacht en per persoon uit. Vooral wandelen en fietsen zijn in trek bij de verblijfstoeristen en daar is Limburg de ideale plaats voor.