Limburg Kiest: Armand (deel 6) - Lode Ceyssens

Pieter Timmers heeft zich al gekwalificeerd voor de Olympische Spelen in Tokio 2020. Zondagavond won Timmers de 100 meter vrije slag in de tweede manche van The Champions Swim Series in Boedepast. Met een tijd van 48”32 haalde hij de Olympische limiet van 48”57, en is hij verzekerd van zijn deelname.Another Gold, another OLYMPIC GAMES cause I already qualified! #3inarow #48'32 pic.twitter.com/3oB3fvsqDO— Pieter Timmers (@PieterTimmers) 12 mei 2019The Men’s 100m Freestyle looked, on paper at least, to be difficult to predict and the race certainly lived up to the billing. A quality quartet battling to the last stroke! Watch live on https://t.co/bEozhdW5qV. @PieterTimmers #CSS19 pic.twitter.com/EyrzQaoKfJ— FINA (@fina1908) 12 mei 2019