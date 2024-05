Limburg Kiest: "Onenigheid over openbaar vervoer maakt coalitie onmogelijk"

- Het gaat morgen opnieuw hard onweren en veel regenen. Het KMI geeft code geel voor Limburg. Het einde van de wateroverlast is niet in zicht.- In een nieuwe reeks in de aanloop naar de verkiezingen gaan we op zoek naar de witte merels op de kieslijsten. De 18-jarige Michiel Aendekerk van Groen is de jongste kandidaat in Limburg.- Een coalitie waarin Open VLD en PVDA met elkaar samenwerken komt er zeker niet. Uit een lijsttrekkersdebat in ons middagnieuws blijkt dat het water tussen beide partijen erg diep is.- De Nederlander Dylan Groenewegen wint de Ronde van Limburg.- En krullend haar is in de mode. Een kapster in Sint-Truiden knipt enkel mensen met krulhaar.