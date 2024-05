Limburg Kiest: Veerle Vraagt Door in een gesprek met Dirk Opsteyn (Groen)

- Zuhal Demir vraagt de intrekking van de vergunning van alle Diyanet moskeeën. Volgens de minister zijn zij mee de oorzaak van de mislukking van de integratie.- Ook het partijbestuur van Open VLD spreekt unaniem het vertrouwen uit in Hilde Vautmans. Eén dag na anonieme beschuldigingen aan haar adres, geeft Vautmans in een school in Genk uitleg over het Europees parlement.- De rechtbank van Tongeren veroordeelt een Riemstenaar tot 4 jaar cel nadat hij een wijkagente in elkaar sloeg.- De onderwijsstaking heeft morgen een grote impact. Sommige scholen sluiten de deuren, andere schakelen over op afstandsonderwijs of er zijn meer studie-uren.- En we gaan in Sint-Truiden op bezoek bij een architectenbureau dat zich gevestigd heeft in een kapel.