Het is hartverwarmend. Limburg leeft mee met de waterellende in Wallonië. De schade in onze provincie is immens, maar over de taalgrens is het nog erger. De golf van solidariteit is groot. We gingen een kijkje nemen in Heusden-Zolder, waar een inzamelinitiatief begon met het binnenbrengen van kledij. Maar vandaag is in de getroffen Waalse dorpen vooral nood aan babyspullen, zoals pampers, en aan tandpasta, poetsgerief, voeding en drinkbaar water. Morgen brengen de vrijwilligers 800 warme maaltijden naar Pepinster. Zomaar aangeboden door een Italiaanse traiteur in Houthalen-Helchteren.