door Dirk Billion

In Tongeren heeft minister van Justitie Paul Van Tigchelt bijkomende maatregelen toegelicht waarmee burgemeesters georganiseerde misdaad kunnen aanpakken. Niet toevalig in Tongeren want Limburg is koploper in bestuurlijke handhaving. Er worden bij onregelmatigheden sneller carwaches of nachtwinkels gesloten dan via de louter gerechtelijke aanpak.