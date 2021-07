door Luc Moons

Limburg is op het nippertje ontsnapt aan de overstroming van het Albertkanaal. De druk, door de kracht van het water werd zo groot, dat de sluis van Genk overstroomde. Even werden de bedrijven op de Ford-terreinen bedreigd. Als iets verderop, in het Luikse, de stuwdam van Monsin het had begeven, dan was de ramp niet te overzien. Want dan kwam al het water met volle kracht onze richting uit.