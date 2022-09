Limburg schoolvoorbeeld van gecoördineerde aanpak verkeersveiligheid aan scholen

In de reeks over het reddingscentrum Vicky & Alexis zien we vandaag hoe de site langzaam vorm kreeg met de steun van studenten. Zo stonden de leerlingen van de Provinciale Secundaire School van Bilzen in voor de constructie van het hindernissenparcours. En ook de studenten van de PXL Mad School of Arts deden hun duit in het zakje. Zij zorgen voor de inkleding van de containers op het reddingscentrum.