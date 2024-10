"Wij moeten zondag winnen, bij STVV is dat niet zo." Dat zei Thorsten Fink vanmiddag tijdens de vooruitblik op de derby van zondag. Fink weet dat Genk de favorietenrol heeft zondag en gaat die ook niet uit de weg. Het was een bewogen week voor de trainer van Genk: met het plotse verlies van zijn moeder, uitgerekend in de week voor de confrontatie met zijn ex-club. Vlak voor de interlandbreak verloor Genk nog op Kortrijk. En dus verwacht de Duitser een reactie van zijn team. In een uitverkochte Cegeka Arena gaat Genk dus vol voor de derbyzege.