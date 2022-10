"De bondscoach moet een keuze maken tussen Leandro Trossard & Eden Hazard." Dat zegt voormalig Rode Duivel en analist Stijn Stijnen. Volgens Stijnen is Trossard klaar voor een basisplaats op het komende WK. In Qatar zullen we ook niet langer starten als favoriet voor de wereldtitel. En dat kan zelfs een voordeel zijn, aldus Stijnen. Die overigens geen grote problemen ziet na de nederlaag van gisteren tegen Nederland. "Al is het wel opnieuw duidelijk geworden dat we nog moeilijk kunnen winnen van toplanden.", klinkt het nog.