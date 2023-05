En we blijven nog even in de zaal. Want in het volleybal zit de competitie er wel op. En zoals verwacht bleef Greenyard Maaseik daarbij met lege handen achter.Want ook gisteren bleek Roeselare in de derde titelfinale een maat te groot. Het werd 3-0 voor de West-Vlamingen. Maaseik zorgde wel nog voor een spannende eerste set. 32-30. Maar daarna was de veer gebroken en werd het nog 25-21 en 25-14. Roeselare pakt zo z’n derde titel op rij. Voor Maaseik is het opnieuw een seizoen zonder prijs. De club uit het Maasland heeft zo weer heel wat werk voor de boeg, wil het de kloof met eeuwige rivaal Roeselare verkleinen. Want het ziet ook heel wat sterkhouders, zoals hoofdaanvaller Ferre Reggers, vertrekken.