door Nand Van Diest

In het basketbal is Limburg United gisteren zwaar onderuit gegaan tegen Heroes Den Bosch. In de Alverberg werd het 66-82. United was in het eerste quarter nog de evenknie van de Nederlanders, maar daarna duwde Den Bosch door naar een ruime zege. Doordat Charleroi won van Groningen, blijft United steken op plaats zes in de Elite Gold.