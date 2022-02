Limburg United houdt bekerdroom levend in slotseconde, Tabu maakt debuut

Racing Genk ontvangt zondag Zulte-Waregem in de Cegeka Arena. Het is intussen al weer 2 weken geleden dat Racing Genk verloor op Union. Vorig weekend kwam Genk niet in actie omdat het uitstel had gevraagd voor de vele internationals. Het gevolg is dat de club nu de wedstrijden in een snel tempo ziet opvolgen. En dat er nog weinig ruimte is om met punten te morsen. Bernd Storck beseft dan ook dat hij voor de weken van de waarheid staat met zijn team.