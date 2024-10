Kwalificatie voor de Olympische Spelen in 2028, die doelstelling stelt Vital Heynen voor zichzelf op nu hij bondscoach is bij de Chinese mannen volleybalploeg. De Maaseikenaar was gisteren te gast in TVL-Sportcafé en blikte terug op zijn eerste maanden in China. Die waren een cultuurshock, maar ondertussen won de Chinese mannenploeg onder leiding van Heynen wel voor het eerst in 30 jaar nog eens een toernooi.