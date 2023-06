Limburg United klopt Oostende met 87-86 in heenwedstrijd halve finales BNXT League

En eindigen doen we met de Iron Lady van Hoeselt. Leentje Hellemans finishte gisteren de Iron Man in Hamburg in een toptijd als eerste Belgische. De 39-jarige lerares deed er minder dan tien uur over. Goed voor een vierde plaats in haar categorie, en op slechts enkele seconden van een podiumplaats. Een overweldigend en magisch moment, zo beschrijft Leentje het moment dat ze over de finish loopt. De wedstrijd in Hamburg werd overschaduwd door een dodelijk ongeval. De Hoeseltse atlete zag hoe ze het slachtoffer reanimeerden. Het bleef tijdens de race door haar hoofd spoken.