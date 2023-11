Limburg United kraakt in slotquarter tegen Antwerp Giants

Peter Maes is momenteel als trainer aan de slag bij Willem II in de Nederlandse tweede klasse. Toen hij er tekende, stond de club veertiende. Vandaag, acht speeldagen later staat Willem II helemaal bovenaan. Na een akkoord met de fiscus is de zaak Propere Handen definitief verleden tijd. En dat zorgt ervoor dat hij weer helemaal kan focussen op voetbal. Dat hij vandaag in Tilburg werkt, heeft hij voor een stuk te danken aan ex-collega en vriend Harm Van Veldhoven.