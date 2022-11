En dan het WK Turnen. Alle ogen waren gericht op de Truiense Nina Derwael. Ze ging in de vooravond voor niets minder dan goud. En dat uiteraard op haar favoriete onderdeel, de brug met ongelijke leggers. De Olympische kampioene wou zo haar derde wereldtitel pakken. Want ook in 2018 en 2019 was zij de beste.