Morgenavond sluit Racing Genk het seizoen af op het veld van KV Mechelen. Een wedstrijd zonder inzet, maar mogelijk wel het einde van een tijdperk. Enkele spelers zullen de club verlaten, en ook trainer Bernd Storck zit op de wip. Zondag hebben club en trainer een gesprek over de toekomst. Wellicht is het dan einde verhaal. Intussen wordt de Duitser in verband gebracht met Eupen. Maar daar wilde hij vanmiddag niet op reageren. Een laatste keer winnen, van KV Mechelen en Wouter Vrancken, straks misschien wel z'n opvolger in de Cegeka Arena, is het doel.