Limburg United ontslaat Elias Lasisi

Ilombe Mboyo staat op het punt een contract te tekenen bij Cercle Brugge. De voormalige spits van Racing Genk legde vanmorgen zijn medische testen af bij 'de vereniging', en zou voor een half jaar gehuurd worden van het Zwitserse Sion. In augustus 2015 trok 'Petit Pelé' de deur achter zich dicht in de toenmalige Cristal Arena en vertrok naar Sion, maar daar speelde hij geen enkele minuut in een officiële wedstrijd. Ook bij Racing Genk was Mboyo al niet onbesproken. Hij werd voor een recordbedrag van 4 miljoen euro weggekocht bij AA Gent, en kreeg daarbij ook nog eens een riant salaris. Maar de hoge verwachtingen kon hij niet inlossen. Dat hij een moeilijke jongen in de kleedkamer zou zijn, versterkte alleen maar zijn reputatie als 'miskoop van de eeuw' bij Racing Genk. Nu hoopt de 26-jarige spits zijn carrière dus te herlanceren bij tweedeklasser Cercle Brugge.